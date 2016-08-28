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//В мире

Бейсджампер перед гибелью вёл трансляцию своего полёта (ВИДЕО)

28 августа 2016, 07:13 [ «АН-онлайн» ]

Бейсджампер перед гибелью вёл трансляцию своего полёта (ВИДЕО)
фото:globallookpress.com

Трагическая гибель итальянского бейсджампера Армина Шмидера оказалась запечатлена на видео. Экстремал снимал процесс подготовки своего полета на телефон, который перед прыжком положил в карман.

Видео, которое было опубликовано в сети, содержит кадры, где Армин Шмидер собирается совершить прыжок. Итальянский экстремал обращается к зрителям, снимая кадры подготовки к отчаянному поступку. Видеотрансляция продолжалась и во время прыжка, так как Шмидер не выключил телефон.

Шестая минута видео содержит кадры, на которых зритель может слышать крик экстремала и звук сильного удара. Последним звуком, который был записан на смартфон, стал звон колокольчика, издаваемый животными, пасущимися на склонах Альп.

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