Блогер-экстремал выжил при смертельно опасном прыжке в море. Видеозапись трюка появилась на YouTube-канале 14 октября и уже набрала более миллиона просмотров. Экстремал прыгнул с крыши высотки в море.

Совершая травмоопасный прыжок в море, блогер едва не столкнулся с деревянным пирсом, но сумел увернуться. После успешного приземления, то есть «приводнения» спортсмен-экстремал предупредил пользователей не пытаться этот трюк повторить, поскольку он профессионал.

Мнение пользователей YouTube разделилось: одни хвалят парня за отвагу и ловкость, другие считают, что такое поведение граничит глупостью и ребячеством.