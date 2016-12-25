Крушение Ту-154 могло быть терактом
25 декабря 2016, 16:13 [ «АН-онлайн» ]
Крушение близ Сочи самолета Ту-154, на борту которого находилось более 90 человек, в том числе артисты, военные, журналисты и государственные служащие, могло быть результатом террористического акта.
Как сообщает lenta.ru со ссылкой на свой источник в силовых ведомствах, среди возможных версий авиакатастрофы рассматривается теракт. В настоящее время спецслужбы проверяют людей, у которых был доступ к самолету как в аэропорту вылета, так и в Сочи, где осуществлялась дозаправка.
Авиационный эксперт Сергей Крутоусов в своем интервью Life также отметил, что есть все основания предполагать теракт. По его словам, о том,что на борту самолета произошел взрыв, свидетельствует большой радиус разброса обломков - более полутора километров. Кроме того, в пользу этой версии говорит и внезапность произошедшего: пилоты даже не успели связаться с диспетчерами аэропорта.
Однако это пока только одна из версий случившегося. Точную причину авиакатастрофы предстоит установить комиссии Минобороны и следователям Главного военного следственного управления.
Читайте также:
Авиапром – переходим на фанеру (№ 50 (541) от 22 декабря 2016, «Аргументы Недели»)
Катастрофа Ту-154: почему он упал