В Иркутской области объявили траур

Накануне губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ об объявлении вторника, 20 декабря, днем траура по умершим в результате серьезного отравления косметическим средством для ванн "Боярышник".

Как говорится сегодня в официальном сообщении регионального правительства, в день траура на всей территории Иркутска и области приспустят флаги. Телерадиокомпании и учреждения культуры не будут демонстрировать и проводить развлекательные мероприятия в связи с массовым отравлением "Боярышником" и гибелью людей.

Сегодня в правительстве области планируется заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в котором примут участие представители правоохранительных органов, врачи, а также специалисты Роспотребнадзора.