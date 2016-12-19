Сегодня стало известно, из чего состоял концентрат "Боярышник", которым насмерть отравились 26 жителей Иркутска.

Оказалось, что в составе косметического средства находились метанол и антифриз, передает сегодня ТАСС. Как сообщил руководитель межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Алексей Крупин, все отравившиеся употребляли концентрат для принятия ванн, фактический состав которого полностью расходился с написанным на этикетке.

Ранее сегодня стало известно, что около сорока человек отравились "Боярышником", из них 26 не удалось спасти.