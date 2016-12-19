В Иркутске 25 человек насмерть отравились концентратом "Боярышник", в котором содержался метиловый спирт.

Кроме того, после употребления парфюмерного косметического средства "Боярышник" были госпитализированы 42 человека. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на СУ СК по региону, более двадцати отравившихся погибли, а остальные сейчас находятся в тяжелом состоянии. Уточняется, что трагедия произошла в микрорайоне Ново-Ленино.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ "Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц".