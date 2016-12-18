Массовое отравление в Иркутске могло быть вызвано настойкой боярышника

Немногим ранее “АН-онлайн” сообщали о том, что в больницы Иркутска были доставлены десять человек с острым отравлением суррогатным алкоголем. К данному моменты стало известно о еще нескольких жертвах.

Как сообщает Минздрав области, число погибших возросло до восьми человек. В настоящее время в больницах города в тяжелом состоянии находится семь человек. Медики предполагают, что ближе к вечеру число пострадавших возрастет.

Примечательно, что все отравившиеся являются жителями одного района города. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по области, наиболее вероятной причиной отравления является настойка боярышника, которую, по предварительным сведениям, употребляли все пострадавшие. В настоящий момент ее образцы отправлены на экспертизу.

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