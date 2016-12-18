В Иркутске суррогатным алкоголем отравились десять человек

В иркутские больницы за последние два дня было доставлено десять человек с острым химическим отравлением, предположительно, спиртосодержащими жидкостями.

Пятерых человек врачам спасти не удалось. Еще пятеро в настоящий момент находятся в коме, медики борются за их жизни. По предварительному заключению специалистов, все пациенты употребляли накануне суррогатный алкоголь. Были привлечены главный токсиколог и нарколог токсикологического центра, а также другие специалисты. Сообщается, что у пострадавших взяты пробы для проведения экспертизы. Правоохранительные органы и Управление Роспотребнадзора по области были поставлены в известность.

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