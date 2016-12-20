Количество погибших после отравления косметическим средством "Боярышник" в Иркутске составляет в настоящий момент 54 человека.

О резком возрастании числа умерших сегодня утром сообщил источник в правоохранительных органах региона. В пресс-службе Минздрава заметили, что сейчас на госпитализации из-за отравления "Боярышником" находятся 26 человек, передает ТАСС.

Зампред правительства Иркутской области Валентина Вобликова подчеркнула, что в городе достаточно сил и средств для того, чтобы оказывать помощь пострадавшим в полном объеме. Она, однако, добавила, что ситуация действительно очень сложная - многие пациенты, поступившие в больницы, изначально были нежизнеспособны.