“Боярышник”, вызвавший массовое отравление в Иркутске, не содержал антифриза

Проведенная экспертиза установила, что в составе суррогатного “Боярышника”, которым в Иркутске отравилось более пятидесяти человек, не содержал антифриза. Отравление было вызвано входившим в состав метанолом.

Как сообщил РИА Новости главный токсиколог Иркутской области Алексей Третьяков, клиническая картина при отравлении антифризом и метанолом очень похожа, поэтому первоначально предполагалось, что отравление было вызвано антифризом, однако проведенный анализ это не подтвердил.

Специалист пояснил, что прием даже небольших доз метилового спирта приводит к летальному исходу. Попадая в организм, метанол образует тяжелые соединения, которые поражают внутренние органы, однако этиловый спирт уменьшает губительные последствия. Поэтому те отравившиеся, которые после приема “Боярышника” пили водку, имеют больше шансов выжить.

Однако, по словам Третьякова, лечение после такого отравления предстоит очень длительное.

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