Китайский автовладелец припарковал свое авто в неположенном месте, а местный дворник так его проучил, что нарушитель будет об этом всю жизнь помнить. Поступок дворника восхитил пользователей соцсетей.

Герой видео – уборщик территории в китайской провинции Аньхой. Устав бороться с автохамом, дворник заблоктровал автомобиль нарушителя оригинальным образом, доступным только уборщику: он обставил авто мусорными мешками, пишет «Российская газета».

Мешки выставлены в несколько рядов, так что и автомобилю не выбраться, и водителю не пролезть. Сообщается, что автонарушитель занял проезд для пожарных машин и въезд на мусорную площадку.