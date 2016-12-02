В Петербурге дворник умер прямо на рабочем месте

Трагедией закончилась смена дворника, который убирал территорию перед бизнес-центром в Калининском районе Санкт-Петербурга. Мужчина умер у входа в здание центра. Сообщается, что смерть была естественной.

Обнаружил труп дворника водитель снегоуборочной машины, который убирал снег с дороги поблизости, передает «Фонтанка.ru».

Обнаружено тело дворника было в 01.50 2 декабря. Рядом с трупом мужчины лежала лопата - перед кончиной он убирал снег перед входом.

На вид умершему около 60 лет. Личность его пока не установлена. Тело дворника доставлено в морг для установления его личности и причин кончины.