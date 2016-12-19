В Иркутске введен режим ЧС

В понедельник, 19 декабря, в Иркутске ввели режим ЧС после массового отравления людей косметическим средством "Боярышник".

О данной радикальной мере сообщил сегодня мэр города Дмитрий Бердников, который добавил, что в Иркутске помимо ЧС также вводится временный запрет на торговлю непищевыми спиртосодержащими жидкостями, в частности, продающихся под торговой маркой "Боярышник", передает ТАСС.

Именно продуктом под этим логотипом ранее отравились более пятидесяти жителей города, а 33 из них и вовсе скончались. Впоследствии сотрудникам правоохранительных органов удалось найти подпольный цех по розливу средства.