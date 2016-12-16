Кондуктор автобуса в Екатеринбурге снова выгнал ребенка на мороз

В Екатеринбурге вновь произошел инцидент, в ходе которого кондуктор автобуса вновь выгнал ребенка на мороз.

Согласно последним данным, у ученика первого класса не хватало денег для оплаты проезда. Как сообщает сегодня СК России по региону, кондуктор автобуса маршрута номер 5 выгнал ребенка на двадцатиградусный мороз на остановке "Норильская". Через некоторое время замерзшего мальчика забрали родственники.

Выяснилось, что они узнали о случившемся от знакомой, которая была свидетельницей инцидента. В настоящий момент данная информация тщательно проверяется.