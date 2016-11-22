В Екатеринбурге кондуктор выгнала из автобуса ребенка в 30-градусный мороз

Один из перевозчиков Екатеринбурга проверяет инцидент, который произошел в автобусе. Кондуктор заставила 9-летнюю школьницу выйти из салона. В итоге девочка была вынуждена идти по улице пешком в то время, когда столбик термометра показывал тридцать градусов мороза.

Как сообщается, девочка не смогла предоставить проездной. Она рассказала, что он у нее был, но она его потеряла. Денег на оплату проезда у ребенка не оказалось. В итоге, по словам мамы девочки, кондуктор не просто попросила покинуть автобус, но проследила, чтобы ее требование было выполнено. В компанию-перевозчик обратилась с жалобой мать ребенка, а также очевидец произошедшего, сообщает tvrain.ru.

Кстати, это уже не первый подобный случай в Екатеринбурге. Летом сами пассажиры высадили из автобуса 15-летнюю девочку. Они приняли ее кардиостимулятор за взрывное устройство.