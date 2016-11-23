Мать девочки, которую выгнали из автобуса на мороз, не хочет возмездия

Сегодня стало известно, что мать девятилетней девочки, которую кондуктор автобуса выгнала на мороз в Екатеринбурге, не хочет никого наказывать.

Женщина заявила, что она не ожидала столь сильного резонанса и ее пост соцсетях не имел цели кого-то наказать, сообщает Znak.com. Мать ребенка отметила, что такое могло случиться с каждым, кроме того, девочка могла потерять деньги на проезд - в этом случае кондуктор поступила бы правильно.

Родительница на своей страничке в социальной сети добавила, что ощущает свою вину из-за того, что не встретила дочь и не считает, что кто-то другой виноват в случившемся.