Молодой мужчина убил работницу почты из-за компьютерного сбоя

Житель Омской области убил сотрудницу почты из-за компьютерного сбоя, в котором она была не виновата.

Трагедия произошла в селе Большепесчанка Называевского района из-за того, что парень не смог положить деньги на телефон.19-летний юноша рассердился и насмерть заколол сотрудницу почты. Кроме того, преступник похитил из отделения 1500 рублей, передает телеканал РЕН ТВ.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Молодой человек задержан сотрудниками правоохранительных органов.