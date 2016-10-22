Трое подозреваемых в убийстве почтальона задержаны, четвертый в розыске

В Дагестане задержаны трое мужчин, подозревающихся в крупной краже и убийстве директора общества, осуществляющего перевозку пенсий местным жителям, и его супруги.

В ходе следственных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать троих мужчин, подозревающихся в совершении нападения на машину перевозившего пенсии почтальона и его супруги. В настоящее время четвертый подозреваемый находится в розыске.



Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь поавтомобилю, в котором находились два человека - глава общества, осуществляющего доставку денег для выплаты пенсий жителям района, и его супруга. Из автомобиля было похищено около 13 миллионов рублей.

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