В Казахстане школьница попала в больницу из-за наказания на уроке физкультуры

Жесткое наказание придумал для учащейся седьмого класса учитель физкультуры после того, как девочка не принесла спортивную форму на урок. В Казахстане преподаватель заставил ребенка приседать триста раз.

Школьнице хватило нагрузки в три раза меньше, чтобы почувствовать себя плохо. Присев девяносто раз, девочка стала жаловаться на боли. А через несколько дней и вовсе не смогла ходить. В больнице, куда отвезли ее родители, диагностировали растяжение связок в коленях. Теперь ребенку придется долго лечиться, чтобы вернуть здоровье, сообщает life.ru.

Родители школьницы обратились в полицию, а также в отдел образования. Правда, в последнем заявили, что учитель не виноват. Мол, девочка сама решила приседать, чтобы заслужить хорошую отметку.