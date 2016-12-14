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В Омске мать била и морила голодом дочь, мечтая вырастить из нее гимнастку

14 декабря 2016, 10:06 [ «АН-онлайн» ]

В Омске мать била и морила голодом дочь, мечтая вырастить из нее гимнастку
Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в Омске. Мать 8-летней школьницы заподозрили в том, что она избивает и морит голодом свою дочь.

Неладное заметили еще в то время, когда ребенок ходил в детский сад. Уже тогда педагоги предполагали, что мать бьет девочку. Но тревожиться по-настоящему начали в школе. Учителя сообщили, что замечали на лице ребенка следы от ударов. Также стало известно, что мать не давала дочери деньги на обеды. По некоторым данным, девочка занималась гимнастикой, и родительница боялась, что ребенок наберет лишний вес, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Когда мать вызвали в школу, она заявила, что лучше знает, как воспитывать свою дочь. Она добавила, что хочет вырастить успешного человека, а девочка делает успехи лишь после наказания. На данный момент сообщается, что девочку отняли у матери и передали под опеку дедушке. Дальнейшую судьбу ребенка решит суд.

 

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