Появилась видеозапись с избиением мужчины, пытавшегося войти в здание российского посольства для того, чтобы проголосовать.

Видео демонстрирует, как украинские националисты, ранее заблокировавшие вход в диппредставительство, останавливают россиянина и оттесняют от здания. Между ним и Игорем Мирошниченко, депутатом от партии “Свобода”, начинается словесная перепалка, которая быстро перерастает в драку. После нескольких ударов мужчина падает на землю, и националисты продолжают его избиение ногами.

Сотрудники полиции не вмешиваются в происходящее до тех пор, пока россиянин не оказывается на земле.

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