В ходе акции протеста киевские националисты затоптали российский флаг

В Киеве у входа в здание посольства России украинские радикалы устроили акцию протеста. Они установили плакаты с требованиями голосовать на российской территории, а также расстелили на асфальте флаг РФ, заявив при этом, что теперь попасть на избирательный участок можно, только пройдя по знамени.

После этого сами националисты начали топтать флаг.

Это не единственная попытка сорвать проведение выборов на Украине. Ранее сообщалось, что вход в российское посольство заблокирован депутатом Киевского горсовета и мужчиной с крупной собакой. Также известно, что один из граждан России подвергся жестокому нападению у входа в дипмиссию.

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