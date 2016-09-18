В Киеве у посольства РФ жестоко избит россиянин

На Украине у посольства РФ в Киеве в воскресенье, в день выборов в Госдуму, был жестоко избит россиянин.

Мужчина пришел проголосовать на избирательный участок, организованный в здании российской дипмиссии.

Когда гражданин РФ попытался пройти в здание, путь ему преградили трое мужчин, в том числе депутат Киевсовета от националистической партии "Свобода" Игорь Мирошниченко, мужчина, который представился главой общественной организации "Национал-патриотическое движение Украины" Михаилом Ковальчуком, и человек с большой собакой. После того как российский подданный сказал, что Вторую мировую войну выиграл Сталин, один из украинцев ударил его по лицу и свалил с ног. Гражданин России был вынужден уйти. Ковальчука задержала полиция.

Читайте также:

В Киеве депутат и мужчина с псом заблокировали вход в посольство России

ЦИК привел первые данные о явке на выборах в Госдуму РФ