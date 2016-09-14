В Москве судят пожилого бизнесмена за избиение троих спецназовцев

Предприниматель пятидесяти трех лет (лишний вес, далеко не богатырь) напал на троих сотрудников ОМОНа и нанес им тяжкие телесные повреждения. Так, во всяком случае, звучит официальная версия следствия.

Сыщики доказали, что бизнесмен Юрий Лебедев напал на троих сотрудников спецподразделения, после чего у тех врачи диагностировали переломы и черепно-мозговые травмы. Лебедеву грозит до 10 лет лишения свободы. Есть видеозапись инцидента, на которой все логично: сотрудник ОМОНа подбегает к Лебедеву и … К сожалению, видео суд может и не принять как доказательство, так считает адвокат коммерсанта, передает НТВ. И хотя Лебедев в точности рассказывает происходящее на видео, суд ему не верит. Пока не верит. Есть одна маленькая деталь, которая ставит все на место: бизнесмен утверждает, что ОМОНовцы требовали с него и с его знакомой (она пыталась защитить Лебедева и тоже была избита) 1,2 миллиона рублей, чтобы не заводить на них уголовного дела.

Сотрудники полиции придерживаются своей версии: они остановили на улице пьяного человека и попросили его предъявить документы, а он как «распустил кулаки»...

Медицинское освидетельствование у полицейских в порядке: черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы, переломы челюсти, перелом носа и травмы лица...

Сам Лебедев шокирован происходящим, его адвокат расстроен тем, что доводы защиты не учитываются - в общем, очень необычное заседание проходит в столичном суде.