Под Тулой из школы похитили двоих детей

Из школы в поселке Рассвет под Тулой сегодня были похищены двое детей семи и девяти лет.

В учебное заведение сегодня ворвался мужчина, вооруженный пистолетом, и начал угрожать учителям и детям в здании. Позже он схватил двух братьев, затолкал их в автомобиль и скрылся с места происшествия, передает РЕН ТВ. Отчим похищенных мальчиков полагает, что к преступлению причастен биологический отец школьников, поскольку ранее суд ограничил ему время общения с сыновьями.

В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Личность похитителя сейчас точно не установлена.

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