Похищенную малышку могла убить новая жена отца

Сегодня город Иваново потрясла ужасающая новость: неизвестная женщина выкрала двухлетнюю девочку из коляски, а затем утопила ребенка. Мотивом могла стать ревность 25-летней женщины, узнавшей, что ее гражданский муж является биологическим отцом малышки.

Киднеперша похитила ребенка у подъезда одного из домов по улице Меланжевой, когда бабушка ненадолго отлучилась домой. Но похитительницу зафиксировали камеры видеонаблюдения. Был и живой свидетель. Таксист подвозил женщину с ребенком к лодочной станции, где преступница и утопила ребенка, сообщает Life.ru.

Подозреваемая в совершении преступления задержана. Ей вменяется статья «Убийство малолетнего, сопряженное с похищением». Причину смерти ребенка установит судебно-медицинская экспертиза.

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