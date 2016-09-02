Похищенная в Иваново двухлетняя девочка найдена мертвой

Сегодня около полудня в Советском районе города Иваново пропала двухлетняя девочка, оставленная ненадолго без присмотра бабушкой. Вернувшись из квартиры, она обнаружила коляску пустой.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодая женщина несет на руках ребенка, похожего на пропавшую девочку. СК возбудил дело о похищении несовершеннолетнего, но после того, как девочку нашли мертвой в парке «Харинка», недалеко от реки, дело было переквалифицировано на п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство малолетнего, сопряженное с похищением.

Предполагаемая киднеперша уже найдена. Ею оказалась местная жительница 1991 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти ребенка. Предполагается, что девочку после похищения утопили.





Читайте также:

Другие новости по теме "Происшествия"

Все новости дня