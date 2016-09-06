На юго-востоке Москвы несколько неизвестных насильно усадили мужчину в автомобиль черного цвета марки «Toyota Camry» и скрылись в неизвестном направлении. ЧП произошло у дома №12 по Таможенному проезду.

О происшествии полицейским сообщили очевидцы. Автомобиль в настоящий момент объявлен в розыск.

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