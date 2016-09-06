В Москве на мужчину с ребенком напал безработный

Московская полиция задержала безработного мужчину, который напал на человека с младенцем. 25-летний задержанный нигде не работает.

Как стало известно позже, пострадавший вышел днем погулять со своим полугодовалым ребенком во дворе дома, который находится на Свободном проспекте. В какой-то момент к нему подбежал неизвестный мужчина, схватил планшет, который лежал в коляске, и сбежал.

Подозреваемого задержали неподалеку от места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ "Грабеж".

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