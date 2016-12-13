Жуткая трагедия произошла в Саратовской области. Школьник в возрасте десяти лет свел счеты с жизнью.

Бездыханное тело ребенка нашел в его комнате отец. Как стало известно, мальчик не оставил родителям записок перед тем, как сделать роковой шаг. Также никто не слышал от него слов о суициде.

По одной из версий, школьник мог покончить с собой из-за табу, который наложили на него родители. Мать и отец были очень напуганы существованием в соцсетях так называемых «групп смерти». Они весьма опасались, что такие аккаунты могут оказать неблаготворное влияние на их ребенка. А потому запретили сыну пользоваться соцсетями, сообщает life.ru.

На данный момент следствие пытается выяснить все подробности случившегося. Проводится проверка.