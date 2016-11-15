Стали известны подробности спецоперации по задержанию администратора так называемой «группы смерти», о котором «АН-онлайн» ранее сообщал. Задержанный известен во всемирной паутине как Филипп Лис.

Источник, близкий к ходу спецоперации сообщил, что администратор группы в соцсетях, которая пропагандировала суицид среди подростков, проживал в подмосковном Солнечногорске, передает «Лента.ru».

Администратор и создатель сообщества f57 Филипп Лис (настоящее имя не разглашается в интересах следствия) был закован в наручник, находясь в постели и без штанов.

Операцию проводили совместно несколько ведомств: ФСБ, СК РФ и полиция.

Известно, что популярность «группа смерти» стала расти в мае 2016 года. Главным стремлением группы было желание прославиться. Сообщается и то, что в большинстве случаев в группе публиковались ролики инсценировки суицидов, но с этим предстоит разобраться следствию.