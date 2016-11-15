СРОЧНО
|12:31  Хавьер Фернандес: Пока другие катаются по Америкам, срываю аплодисменты в Москве |12:23  В Швейцарии установили мировой рекорд по продолжительности серии буллитов |12:10  Сборная России по футболу выйдет против команды Румынии в новой форме (ФОТО) |11:39  Стиверн провалил допинг-тест, но бой с Поветкиным состоится |08:47  Под Тверью заживо сгорели пятеро детей |08:27  Депутат Госдумы про задержание Улюкаева: перед законом все равны |07:44  Американским журналистам стали известны кандидаты на пост госсекретаря у Трампа |07:21  Минфин США ввел санкции против крымских депутатов |14.11 23:15  Владимир Путин поговорил с Трампом |14.11 22:20  Госдума потратит на ревизию своих законов 40 миллионов в год |14.11 21:59  Путин обсудил с германским канцлером транзит газа через Украину |14.11 21:20  Песков рассказал о возможности досрочных выборов президента России |14.11 20:57  Кремль не считает новых президентов Болгарии и Молдавии пророссийскими |14.11 20:40  Крымский министр назвал, что сделает Украину настоящим государством |14.11 20:04  Набиуллина предрекает смену экономической модели России |14.11 19:25  Следователи раскрыли детали инцидента с подростками под Псковом |14.11 19:08  Путин пригласил молдавского президента посетить Москву |14.11 17:32  СМИ: обстрелявший полицейских подросток покончил с собой |14.11 17:23  В ДТП под Прохоровкой погибли двое (ВИДЕО) |14.11 17:20  Саакашвили заявил о скорой самоликвидации Украины как государства |14.11 16:43  Под Псковом подростки обстреляли полицейский автомобиль (ВИДЕО) |14.11 16:15  В Госдуме РФ определились, как наказывать депутатов за прогулы |14.11 15:20  Петербургские депутаты отправились работать в теплый Израиль |14.11 15:17  Новый президент Молдавии намерен сдержать обещание насчет визита в Москву |14.11 15:11  Розыгрыш Межконтинентального кубка UWW завершился триумфом российских борцов |14.11 15:00  Депутатские бои в Верховной Раде Украины попали на видео (ВИДЕО) |14.11 14:51  Жителям Волгограда в почтовые ящики подбрасывают яд и выдержки из Корана |14.11 14:45  В Кремле рассказали, о чем Путин написал Трампу |14.11 14:24  В одном из супермаркетов Омска продается колбаса с ртутью |14.11 13:31  Из Москвы-реки в Парке Горького выудили пистолет

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Криминал

СМИ: администратора "группы смерти" взяли в кровати и без штанов (ВИДЕО)

15 ноября 2016, 11:04 [ «АН-онлайн» ]

СМИ: администратора "группы смерти" взяли в кровати и без штанов (ВИДЕО)
pixabay.com

Стали известны подробности спецоперации по задержанию администратора так называемой «группы смерти», о котором «АН-онлайн» ранее сообщал. Задержанный известен во всемирной паутине как Филипп Лис.

Источник, близкий к ходу спецоперации сообщил, что администратор группы в соцсетях, которая пропагандировала суицид среди подростков, проживал в подмосковном Солнечногорске, передает «Лента.ru».

Администратор и создатель сообщества f57 Филипп Лис (настоящее имя не разглашается в интересах следствия) был закован в наручник, находясь в постели и без штанов.

Операцию проводили совместно несколько ведомств: ФСБ, СК РФ и полиция.

Известно, что популярность «группа смерти» стала расти в мае 2016 года. Главным стремлением группы было желание прославиться. Сообщается и то, что в большинстве случаев в группе публиковались ролики инсценировки суицидов, но с этим предстоит разобраться следствию.

 

 

 

 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

И. о. главы Минэкономразвития стал известен до задержания Улюкаева

И. о. главы Минэкономразвития стал известен до задержания Улюкаева

Врио министра экономического развития назначен один из заместителей Алексея Улюкаева - Алексей Ведев. При этом приказ был подписан еще до задержания министра, обвиняемого в получении взятки в $2 млн.

//Криминал

Российский министр Алексей Улюкаев попался на взятке

Российский министр Алексей Улюкаев попался на взятке

Главу российского экономического ведомства обвиняют в получении взятки на сумму 2 млн долларов. Возбуждено уголовное дело. Стало известно, что министр находился в разработке у силовиков более года.

//Криминал

Президент был в курсе оперативной разработки Улюкаева

Президент был в курсе оперативной разработки Улюкаева

В Кремле дали комментарий по поводу задержания министра экономического развития Алексея Улюкаева. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства был в курсе этого дела с самого начала.

//Криминал

В Ингушетии ФСБ арестовало пять членов группировки ИГИЛ

В Ингушетии ФСБ арестовало пять членов группировки ИГИЛ

В результате силовой операции ФСБ в Республике Ингушетия обезврежены террористы ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России), которые готовили террористические акты в столице России и Ингушетии.

//Криминал

Под Москвой задержан администратор "группы смерти" в соцсетях

Под Москвой задержан администратор "группы смерти" в соцсетях

Интернет-сообщество склоняло подростков к самоубийствам. Администратор одной из так называемых «групп смерти» был задержан 15 ноября оперативниками Следственного комитета России в Подмосковье.

//Спорт

Стиверн провалил допинг-тест, но бой с Поветкиным состоится

Стиверн провалил допинг-тест, но бой с Поветкиным состоится

Бой за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC между канадским боксёром-супертяжеловесом Бермейном Стиверном и россиянином Александром Поветкиным состоится, несмотря на то, что канадец провалил допинг тест.

//Спорт

Хавьер Фернандес: Пока другие катаются по Америкам, срываю аплодисменты в Москве

Хавьер Фернандес: Пока другие катаются по Америкам, срываю аплодисменты в Москве

Когда произносят словосочетание : «Испания - спорт», то в первую очередь возникают ассоциации с футболом. До последнего времени никто и представить не мог, чтобы фигурист из Испании мог взойти на пьедестал почета.

//Наука

В ООН текущий год объявили самым жарким за всю историю

В ООН текущий год объявили самым жарким за всю историю

Имеется в виду именно история «наблюдений», то есть время, когда наблюдения синоптиков официально документировались - с 1846 года. И текущий 2016 года может оказаться самым жарким за все это время.

//Наука

Стало известно, когда на Луну высадится первый россиянин

Стало известно, когда на Луну высадится первый россиянин

О российском покорении ближайшего спутника Земли журналистам сообщил глава ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Солнцев. Компания намерена начать полеты к Луне и высадить там человека.

//Криминал

Бывшая воспитательница получила 4,5 года колонии за издевательства над детьми

Бывшая воспитательница получила 4,5 года колонии за издевательства над детьми

Резонансное дело расследовали в Забайкальском крае. 15 ноября суд вынес приговор обвиняемой, 58-летней воспитательнице детского лагеря «Молоковка». Женщину приговорили к 4,5 годам колонии общего режима.

//Спорт

В Швейцарии установили мировой рекорд по продолжительности серии буллитов

В Швейцарии установили мировой рекорд по продолжительности серии буллитов

В матче второго по престижности дивизиона чемпионата Швейцарии по хоккею между «Ажуа» и «Ла Шо-де-Фон» обновили мировой рекорд по количеству послематчевых буллитов, совершив в общей сложности 46 бросков.

//Новости ADWILE

//Спорт

Сборная России по футболу выйдет против команды Румынии в новой форме (ФОТО)

Сборная России по футболу выйдет против команды Румынии в новой форме (ФОТО)

На свой домашний товарищеский матч против сборной Румынии российские футболисты выйдут в новой форме, которую презентовала компания «Адидас». По мнению тренера россиян, новая форма прибавит игрокам уверенности.

//Криминал

Улюкаева допрашивают в СКР

Улюкаева допрашивают в СКР

Глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, о задержании которого Следственный комитет сообщил сегодняшней ночью, сейчас находится на допросе в ведомстве. Против него возбуждено дело о взятке в особо крупном размере.

//Происшествия

На севере Москвы загорелась школа

На севере Москвы загорелась школа

Возгорание в средней школе на улице Авангардной (север Москвы) произошло из-за короткого замыкания в электросети. Прибывшие пожарные вовремя провели эвакуацию, а затем локализовали и потушили огонь.

//Криминал

СМИ: администратора "группы смерти" взяли в кровати и без штанов (ВИДЕО)

СМИ: администратора "группы смерти" взяли в кровати и без штанов (ВИДЕО)

Стали известны подробности спецоперации по задержанию администратора так называемой «группы смерти», о котором «АН-онлайн» ранее сообщал. Задержанный известен во всемирной паутине как Филипп Лис.

//Криминал

Рекордная контрабанда в Домодедово: задержано 590 редких птиц

Рекордная контрабанда в Домодедово: задержано 590 редких птиц

Если быть точным, то на домодедовской таможне задержана 591 редкая птица. Это рекордная партия экзотических животных за всю историю аэропорта. Сообщается, что среди задержанных – попугаи и амадины.

//Общество

Как по-китайски пишется «омуль»?

Как по-китайски пишется «омуль»?

Поднебесная, известная не только многомиллиардным населением, но и умением мягко и без агрессии распылять его по всей планете, кажется, в этот раз серьёзно устремила свой взор на Россию.

//новости MIXADVERT.com

//В мире

СМИ: Киев готов к новому Майдану

СМИ: Киев готов к новому Майдану

Сразу несколько партий и общественных движений заявили о планируемых 15 ноября протестных акциях в столице Украины. Журналисты уже называют это стартом очередного, третьего по счету госпереворота.

//Криминал

В Кремле дали комментарий по поводу задержания Улюкаева

В Кремле дали комментарий по поводу задержания Улюкаева

Задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева прокомментировали на самом высоком уровне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это очень серьезное обвинение, требующее весомых доказательств.

//Криминал

Дмитрий Медведев обсудил задержание Улюкаева с Путиным

Дмитрий Медведев обсудил задержание Улюкаева с Путиным

Глава российского кабинета министров Дмитрий Медведев провел беседу с президентом России по поводу задержания министра Алексея Улюкаева. Премьер-министр считает, что дело требует тщательного расследования.

//Общество

В Петербурге задумали выдавать продукты питания бесплатно

В Петербурге задумали выдавать продукты питания бесплатно

Это правильное решение, и сделать счастливыми надо повсеместно, а не только на 8-й линии Васильевского острова, где уже в ноябре появится первый в России «Общественный холодильник».

//Происшествия

Под Тверью заживо сгорели пятеро детей

Под Тверью заживо сгорели пятеро детей

Возгорание в частном доме деревни Пеньково (Спировский район, Тверская область) закончилось трагедией: в пожаре погибло шесть человек, среди них пятеро детей. Выжил отец семейства, он госпитализирован.

//Политика

Депутат Госдумы про задержание Улюкаева: перед законом все равны

Депутат Госдумы про задержание Улюкаева: перед законом все равны

Перед законом равны все, независимо от прежних заслуг, положения в обществе или должности. Так считает заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

//Новости партнеров

//В мире

Пентагон назвал пять главных проблем для безопасности Америки

Пентагон назвал пять главных проблем для безопасности Америки

Когда журналисты попросили Эштона Картера (министр обороны США) назвать главные угрозы для государственной безопасности США, министр назвал международный терроризм, Иран, КНДР, Китай и Россию.

//Политика

Американским журналистам стали известны кандидаты на пост госсекретаря у Трампа

Американским журналистам стали известны кандидаты на пост госсекретаря у Трампа

Приказ о назначении нового госсекретаря а администрации американского президента Дональда Трампа может выйти через несколько недель. Журналисты выяснили, что основных кандидатов на этот пост два.

//Политика

Минфин США ввел санкции против крымских депутатов

Минфин США ввел санкции против крымских депутатов

Следом за Евросоюзом, который ввел санкции в отношении народных избранников РФ от Республики Крым, также поступили и в Министерстве финансов США. В список включены шесть российских парламентариев от Крыма.

//Политика

Владимир Путин поговорил с Трампом

Владимир Путин поговорил с Трампом

Дональд Трамп, как оказалось, никого не обманывал: его телефонный разговор с российским лидером состоялся. Сообщается, что Путин еще раз поздравил Трампа с победой, сообщает пресс-служба Кремля.

//Общество

Клименко о детских суицидах: виновато равнодушие родителей, а не интернет

Клименко о детских суицидах: виновато равнодушие родителей, а не интернет

Трагедия, случившаяся в Псковской области, всколыхнула общественность. Подробности ситуации, которая привела двух подростков к самоубийству, выясняют следователи и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

//В мире

Украинских военных призывают в смс не выполнять профессиональный долг

Украинских военных призывают в смс не выполнять профессиональный долг

Военнослужащие Украины и члены их семей получают с неизвестных номеров смс-сообщения с призывом отказаться от выполнения профессионального долга. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

//Политика

Госдума потратит на ревизию своих законов 40 миллионов в год

Госдума потратит на ревизию своих законов 40 миллионов в год

По десять миллионов рублей на каждую думскую фракцию потратит в год Госдума РФ, чтобы провести экспертизу своих законопроектов. Об этом 14 ноября было объявлено на встрече спикера с лидерами фракций.

//В мире

Редакции двух британских газет эвакуированы из-за подозрительного порошка

Редакции двух британских газет эвакуированы из-за подозрительного порошка

Сотрудники двух ежедневных лондонских изданий - Daily Mail и Metro, - редакции которых расположены в одном здании, были эвакуированы после обнаружения подозрительного пакета с белым порошком.

//Экономика

Путин обсудил с германским канцлером транзит газа через Украину

Путин обсудил с германским канцлером транзит газа через Украину

Пресс-служба российского лидера сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина и Ангелы Меркель. Известно, что переговоры касались того, каким образом российский газ попадет в Европу через Украину.

//Общество

В Екатеринбурге воспитательница получила срок за репост в соцсети

В Екатеринбурге воспитательница получила срок за репост в соцсети

Воспитательница из Екатеринбурга, делая репост видеозаписи в социальной сети, не предполагала, что это может привести ее на скамью подсудимых. Однако суд приговорил ее к шести месяцам колонии.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры