Известный во Всемирной паутине как Филипп Лис, а следствию - как Филипп Будейкин взят под стражу на два месяца, пока будет вестись следствие. Такое решение 16 ноября принял суд Санкт-Петербурга.

Администратор (ему самому - 21 год) одной из так называемых «групп смерти» в соцсетях арестован судом, передает «Лента.ru».

Интернет-сообщество, которое организовал «Лис», занималось пропагандой суицида среди подростков. Следствие считает сообщество причастным к реальным детским суицидам и считает Будейкина виновным в подстрекательстве к самоубийствам, - есть как минимум 15 потерпевших.

Ранее «АН-онлайн» писали об аресте Филиппа, - ему надели наручники ночью прямо в постели.

Адвокат Будейкина считает вину своего подзащитного недоказанной, тем более что обвинение админу пока не предъявлено.