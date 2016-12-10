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Россия не намерена заключать дополнительные соглашения по газу с Украиной
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Житель Новосибирска жестоко истязал трехлетнюю падчерицу
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Появился список погибших в страшном ДТП под Оренбургом
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Жительница Тулы забыла маленького сына на морозе
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Педагог из Иркутска развращал детей перед объективом камеры
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Пенсионера ограбили в подъезде собственного дома в Твери
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В Оренбургской области произошло серьезное ДТП, шестеро погибших
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ЦБ: разморозка пенсионных накоплений невозможна
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Авария на теплотрассе в Крыму ликвидирована
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В одном из московских общежитий вспыхнул пожар, три сотни человек эвакуированы
|15:13
Захарова обратила внимание, что немецкие СМИ молчат об ошибке ВВС США в Ираке
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Сыграть в ящик. Граждане раскупают музыкальные инструменты
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СМИ сообщили о возможности смягчения визового режима между Россией и Японией
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На трассе в Якутии опрокинулся микроавтобус
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Путин может посетить Кубу, чтобы без суеты проститься с Фиделем Кастро
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В Ленобласти пять человек погибли во время пожара
|09.12 21:57
На вокзале в Новосибирске пассажир разделся и начал кричать
|09.12 21:25
В Магадане родители два года держали в машине своих детей
|09.12 20:38
Украина согласна закупить российский газ
|09.12 16:54
Жителю подмосковного Домодедова предъявили обвинение в убийстве ребенка
|09.12 15:40
Кортеж Эрдогана попал в аварию, есть раненые (ВИДЕО)
|09.12 15:33
Житель Твери заживо сгорел в сарае
|09.12 15:24
В руках у девочки-подростка загорелся смартфон
|09.12 15:20
Емельяненко провёл во Владивостоке мастер-класс для молодых бойцов ММА
|09.12 14:56
WADA: более тысячи российских спортсменов уличены в употреблении допинга
|09.12 14:05
Геннадий Зюганов: принятый бюджет не позволит выполнить поставленные президентом задачи
|09.12 13:47
Россиянин Доринов выиграл «бронзу» чемпионата мира по плаванию на короткой воде
|09.12 13:40
Андрей Сильнов готовится к рекордному прыжку
|09.12 13:37
Госдума РФ приняла бюджет на 2017-2019 годы
|09.12 13:00
Россиянке грозит тюрьма за то, что она съела поросенка