Появился список погибших в страшном ДТП под Оренбургом

Вечером в субботу, 10 декабря, стали известны имена погибших в ходе страшного дорожно-транспортного происшествия, которое сегодня утром произошло на 246-м километре трассы Оренбург - Орск.

Портал Life опубликовал список погибших в лобовом столкновении автомобилей:

Кулатов Р., 1976 г.р.

Кулатова Ю., 1976 г.р.

Ашинов В., 1974 г.р.

Абузяров Д., 1974 г.р.

Калиева К., 1998 г.р.

В настоящий момент известно, что жертвами ДТП стали еще мужчина и женщина, однако к настоящему моменту их личности установить не удалось.

Вероятно, авария произошла из-за того, что один автомобиль поскользнулся на гололеде и выехал на полосу встречного движения.