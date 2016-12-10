В Оренбургской области произошло серьезное ДТП, шестеро погибших

В Оренбургской области под поселком Лылово сегодня произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Согласно последней информации, в ходе аварии погибли шесть человек, а пострадали не менее семи. Как сообщает портал Life, ДТП случилось на 220-м километре трассы Р-336, где столкнулись сразу четыре автомобиля марок "Ниссан", "Киа", "Шкода" и "Тойота".

В настоящий момент на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают точную причину случившегося.