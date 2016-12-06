Задержана директор спортшколы, где занимались погибшие в ХМАО дети

Задержана директор нефтеюганской спортивной школы, в которой занимались дети, погибшие в крупной аварии в ХМАО в минувшее воскресенье.

В настоящий момент с ней проводятся следственные мероприятия. В отношении заместителя директора, а также директора департамента физической культуры и спорта по региону тоже начата служебная проверка.

Кроме того, как стало сегодня известно, губернатор округа Наталья Комарова распорядилась уволить директора спортшколы с занимаемой должности.

Страшная авария под Ханты-Мансийском унесла жизни 12 человек, в том числе 10 детей, возвращавшихся с соревнований по акробатике.

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