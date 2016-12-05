В СКР назвали виновных в аварии под Ханты-Мансийском

Следователи СК России заявили, что в аварии, произошедшей в минувшее воскресенье в ХМАО и унесших жизни десяти детей и двоих взрослых, виноваты водители грузовика и автобуса.

Как заявила представитель СКР Светлана Петренко, столкновение под Ханты-Мансийском произошло из-за грубого нарушения правил дорожного движения, допущенных обоими водителями. При этом Петренко отметила, что водители автобуса и двух грузовиков, ставших участниками ДТП, перед выездом прошли медицинское освидетельствование, которое показало, что алкоголя в их крови не было обнаружено.

Сын водителя автобуса ранее сегодня заявлял, что авария могла произойти из-за того, что его отец не заметил негабаритный груз на прицепе одного из грузовиков. Автобус зацепился за него, от чего развернулся поперек трассы.

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