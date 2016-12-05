В Ханты-Мансийске врачи просят сдавать кровь для детей, пострадавших в аварии

Врачи Ханты-Мансийска просят местных жителей сдавать кровь для детей, которые пострадали в страшной аварии накануне.

Детям, находящимся в больнице, срочно до 11 часов требуется кровь III и IV группы, сообщается сегодня на официальном сайте отделения переливания крови Ханты-Мансийска. Согласно последней информации ТАСС, количество пострадавших в аварии увеличилось до 34 человек, среди которых 27 детей.

Ранее сегодня стало известно, что в ХМАО задержали организатора перевозки детей, которые погибли в результате чудовищного ДТП.