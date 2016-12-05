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Задержан организатор перевозки детей, погибших в ходе ДТП в ХМАО

5 декабря 2016, 08:24 [ «АН-онлайн» ]

Задержан организатор перевозки детей, погибших в ходе ДТП в ХМАО
фото: pixabay.com

Сегодня стало известно, что Следственному комитету удалось задержать организатора перевозки детей, которые погибли в ходе страшного ДТП в ХМАО.

Автобус, который перевозил детей, принадлежит индивидуальному предпринимателю из Нефтеюганска, передает портал Life, ссылаясь на данные следствия. Отмечается, что организацией перевозки спортивной команды в ХМАО занимался представитель вышеуказанного ИП, а также работники МАУ ДО СДЮСШОР "Сибиряк". 

Напомним, в минувшее воскресенье на трассе Ханты-Мансийск — Тюмень произошло столкновение автобуса и грузовика. Жертвами аварии стали двенадцать человек, в частности, одиннадцать детей. 

 

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