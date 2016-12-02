ЧП в Новокузнецке: козырек подъезда придавил двух малышей и их воспитательницу

Несчастный случай произошел в Новокузнецке. Козырек подъезда рухнул прямо на людей. В результате получили травмы двое детсадовцев, а также их воспитательница. Малыши и женщина оказались в больнице.

На данный момент неизвестно, что стало причиной происшествия. На месте ЧП работают специальные службы, которые пытаются разобраться в ситуации, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, что вчера утром похожий случай произошел в одном из дворов Москвы. Дерево рухнуло на прохожих. В результате погибла на месте девушка. Еще одна женщина была госпитализирована с травмами. Видео с места трагедии появилось в Интернете.