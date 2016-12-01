В соцсетях появилось видео трагедии, которая произошла сегодня в одном из дворов столицы. Дерево внезапно упало и придавило прохожих.

От полученных травм молодая девушка скончалась на месте. Сообщается, что она была сотрудником коммунальных служб. Девушка шла на работу в тот момент, когда случилось непоправимое.

Также пострадала пенсионерка в возрасте 62 лет. Она выгуливала собаку, когда рухнуло дерево. Махина сломала пожилой женщине ребро. Сейчас она находится в больнице.

Пользователи Сети очень активно обсуждают инцидент. Многие рассказывают, что также проходили тем же маршрутом совсем недавно. Некоторые даже разместили карту, на которой отметили место трагедии.