На востоке Москвы упало дерево, погиб человек

На востоке Москвы во дворе жилого дома упало дерево, вследствие чего погиб человек, а еще один пострадал.

О происшествии в четверг, 1 декабря, сообщил источник в экстренных службах столицы. Как уточняет сегодня РИА "Новости", есть информация о том, что погибла молодая женщина, которой было всего двадцать лет. Чтобы экстренно эвакуировать пострадавшего из-за падения дерева, на место случившегося незамедлительно вылетел вертолет Московского авиационного центра. Предполагается, что травмированный человек будет доставлен на лечение в 36-ю городскую клиническую больницу.

Информации о причинах случившегося пока не поступало.