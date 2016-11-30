Четырехлетний ребенок умер после того, как «скорая» не стала ему помогать

Страшная трагедия произошла в семье, проживающей в Ленинградской области. Четырехлетний малыш внезапно заболел и умер. Родители считают, что в этом виноваты врачи «скорой», которые не стали оказывать ребенку помощь.

Когда у малыша поднялась температура, началась диарея и рвота, семья не стала медлить. Родители вызвали бригаду «скорой помощи». По словам членов семьи, медики приехали, осмотрели ребенка и заявили, что у него нет ничего страшного. Мол, обычный ротавирус. При этом помощь ребенку не стали оказывать, сославшись на более срочный вызов, сообщает izhlife.ru.

Врачей действительно ждал пациент, у которого случился инфаркт. Однако к нему медики не успели. Больной умер еще до их приезда. Не смогли врачи спасти жизнь и мальчика. Когда ребенку снова стало плохо, он потерял сознание, а губы у него посинели, родители снова вызвали «скорую». Но было уже поздно. Малыш умер в машине «скорой». На данный момент следствие возбудило уголовное дело.