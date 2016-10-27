Врачи: Будете недосыпать, станете жирным алкоголиком
27 октября 2016, 23:02 [ «АН-онлайн» ]
Исследователи в области медицины и здоровья из Университета Уппсалы (Швеция) выяснили, что хроническое сокращение сна провоцирует в большинстве случаев ожирение и склонность к алкоголизму и наркотикам.
Ученые исследовали 10 здоровых мужчин-добровольцев. Все участники эксперимента спали не более четырех часов в сутки в течение двух суток, а затем медики наблюдали за изменениями в их организмах подопытных, передает «Росбалт».
Выяснилось, например, что недобор 20 процентов сна понижает чувствительность организма к инсулину, который отвечает и за расщепление жиров, и как следствие – ожирение.
Ученые выяснили, что у тех, кто спит менее положенных восьми часов, меняется микрофлора кишечника – тоже предпосылка к ожирению, так как нарушение микрофлоры влияет на обменные процессы пищеварения.
И последний весомый аргумент в пользу хорошего сна: недосыпание вредит эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной системам, что люди склонны купировать алкоголем и различными запрещенными препаратами.