Министр здравоохранения: зарплаты врачам будут увеличены на 180%

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила про то, что в 2018 году будут полностью выполнены требования "майских указов" президента, в которых прописано увеличение зарплат врачам.

По словам Вероники Скворцовой, в бюджете заложены средства на увеличение заработных плат медицинским работникам, передает ТАСС.

В итоге после всех повышений (они пройдут поэтапно) денежное довольствие медицинским работникам возрастет на 180 процентов. Так, в 2017 году доход среднего медицинского персонала станет выше на 90 процентов, а младшего - до 80 процентов.

Скворцова также отчиталась, что доход врачей увеличен в 2015 году на 156 процентов, - это если считать среднестатистические данные по регионам.