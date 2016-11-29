В Брянской области друзья нарушителя избили полицейских и расколотили их машину

В Брянской области сотрудники ГИБДД стали жертвами нападения. Неизвестные не только разбили служебный автомобиль, но и поколотили самих стражей порядка.

Инцидент произошел после того, как экипаж ДПС потребовал водителя «семерки» остановиться, а тот даже не подумал послушаться. В итоге полицейские устроили погоню за правонарушителем, однако наткнулись на яростное сопротивление.

Приятели мужчины вступились за своего товарища, набросившись на стражей порядка с кулаками, затем расколотили машину ГИБДД и скрылись, сообщает life.ru.

На данный момент идет следствие. Полиция возбудила уголовное дело и занимается поиском подозреваемых.