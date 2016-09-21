В Москве в среду, 21 сентября, полиция пресекла попытку водителей "Яндекс. Такси" провести акцию протеста у столичного офиса компании "Яндекс" на улице Тимура Фрунзе.

По словам очевидцев, на улице Тимура Фрунзе в районе штаб-квартиры "Яндекса" замечено много экипажей полиции, подъехал полицейский автобус. Сотрудники ДПС и полиции патрулируют улицу через каждые несколько метров, передает РИА Новости.

Призыв к бойкоту сервиса "Яндекс.Такси" с 23 по 26 сентября появился в социальных сетях и на специальных форумах 21 сентября.

Таксисты возмущены политикой оператора, снизившего тарифы с 19 сентября. Тариф "Эконом" в "Яндекс.Такси" снизился до 99 рублей за первые пять минут или два километра поездки.

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