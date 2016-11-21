Минобороны РФ:украинские спецслужбы похитили двух российских военных

В Республике Крым захвачены двое российских военных. Об этом сообщает 21 ноября российское Министерство обороны. Известно, что российские военные были незаконно задержаны и вывезены на Украину сотрудниками СБУ.

Известно, что похищение произошло 20 ноября в районе часа дня (время московское). Сотрудники украинской службы безопасности задержали на крымской земле прапорщика ВС России Максима Одинцова и младшего сержанта- контрактника Александра Баранова.

Захваченные военнослужащие были переправлены на украинскую территорию, в Николаевскую область. По данным российского военного ведомства, против российских военных фабрикуется дело о том, что они якобы совершили преступления против украинской государственности.

Минобороны РФ считает похищение военнослужащих очередной провокацией украинской стороны и требует их немедленного возвращения военнослужащих на родину.