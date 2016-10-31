Контрразведка СБУ украсила свой герб антироссийскими знаками

Символика украинских спецслужб снова оказалась в эпицентре скандала. На этот раз обратили внимание на герб контрразведки СБУ. На нем изображен орел, который сдавливает в своих когтях двуглавую змею с коронами. Также все это сопровождается надписью. С переводе с латыни она означает: «Орел мух не ловит».

Напомним, что совсем недавно разразился скандал, связанный с новым гербом военной разведки Украины. На нем красуется сова, которая мечом пронзает Россию, сообщает tvzvezda.ru.

Данная символика подверглась жесточайшей критике. А геральдисты вообще дали очень интересный комментарий. Они напомнили, что сова – мелкий хищник, который ловит, в основном, мышей. Да еще и ночью – то есть в темную.

Не поддержали символику и в самой «незалежной». Там припомнили мультфильм, в котором Кощей Бессмертный пытается убить русского молодца, обернувшись совой. Но не тут-то было. Богатырь хватает меч и убивает Кощея.