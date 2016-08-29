Правозащитники освободили из секретной тюрьмы СБУ 13 человек

Благодаря правозащитникам, из секретной тюрьмы Службы безопасности Украины (СБУ) были освобождены 13 узников.

Об этом сообщает совместный пресс-релиз международных правозащитных организаций Human Rights Watch и Amnesty International.

Заключенные, находившиеся под стражей неофициально (среди них - одна женщина), были отпущены из харьковского управления СБУ после публикации доклада о тайных украинских тюрьмах под громким названием "Вас не существует" - так утверждают правозащитники. Как рассказали бывшие заключенные, шестерых из них освободили 25 июля,остальных - 2 августа.

Тюремщики вывезли узников из Харькова в бронированном микроавтобусе и высадили на окраинах городов Краматорск и Дружковка в Донецкой области. Им дали с собой 5-200 гривен и приказали никому ничего о том, где они были, не рассказывать.

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