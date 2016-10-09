СБУ: на Украине задержан российский шпион

В городе Ровно (Украины) задержан якобы агент главного разведывательного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (ГРУ). Задержанный - гражданин Украины, но постоянно проживает в Российской Федерации.

В сообщении пресс-службы СБУ о «задержании российского шпиона» сообщается, что он имел задание завербовать одного из старших офицеров штаба Сухопутных войск ВСУ, передает «Росбалт».

Уточняется, что якобы агент ГРУ должен был предложить украинскому офицеру и его семье российское гражданство и деньги за передачу документов с грифом «секретно» и «совершенно секретно», - документы касались боевой подготовки, вооружения, мобилизационного развертывания и военного сотрудничества ВС Украины с иностранными партнерами.

Сообщается, что офицер согласился сотрудничать, но затем обратился в СБУ и на следующий день «неудачливый шпион» был задержан после пересечения украинской границы. Задержание провели после того как шпион получил от украинского офицера флешку с дезинформацией.